Російські війська завдали чотири ракетні удари по Рівненщині

Російські війська завдали чотирьох ракетних ударів по Рівненській області. Про це повідомив голова Рівненської ОДА Віталій Коваль.

"Ворог продовжує біснуватись. Сьогодні під час сьомої повітряної тривоги ввечері в Рівненському районі зафіксовано чотири ракетні удари з повітря. З трьома ракетами наші Збройні сили впоралися. Четверта... Імовірні збитки та руйнування, втрати уточнюються. Зберігаємо спокій, холодний розум і віримо Збройні Сили України", — сказав він.