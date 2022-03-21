Российские войска нанесли четыре ракетных удара по Ровенской области. Об этом сообщил глава Ровенской ОГА Виталий Коваль.

"Враг продолжает бесноваться. Сегодня во время седьмой воздушной тревоги вечером в Ровенском районе зафиксировано четыре ракетных удара с воздуха. С тремя ракетами наши Вооруженные силы справились. Четвертая... Вероятные убытки и разрушения, потери уточняются. Сохраняем спокойствие, холодный разум и верим в Вооруженные Силы Украины", — сказал он.