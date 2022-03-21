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Российские войска нанесли четыре ракетных удара по Ровенской области

Мария Николаенко
21 марта, 22:34
Три из четырех ракет сумели сбить украинские военные

Глава Ровенской ОГА рассказал о ракетной атаке / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские войска нанесли четыре ракетных удара по Ровенской области. Об этом сообщил глава Ровенской ОГА Виталий Коваль.

"Враг продолжает бесноваться. Сегодня во время седьмой воздушной тревоги вечером в Ровенском районе зафиксировано четыре ракетных удара с воздуха. С тремя ракетами наши Вооруженные силы справились. Четвертая... Вероятные убытки и разрушения, потери уточняются. Сохраняем спокойствие, холодный разум и верим в Вооруженные Силы Украины", — сказал он.

Война в Украине 21 марта