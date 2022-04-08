Російські окупанти ґвалтували дітей на очах у їхніх батьків

Солдати РФ ґвалтують дітей / Колаж "Сьогодні"

Російські окупанти ґвалтували дівчаток та хлопчиківу містах Київської області. Також військові ґвалтували і жінок.

Про це повідомляє уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

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14-річну дівчинку ґвалтували 5 російських військових у Бучі. Нині вона вагітна.

Також солдати РФ зґвалтували 11-річного хлопчика на очах мами. Жінку прив'язали до стільця, щоб вона дивилася на це.

В Ірпені 20-річну дівчину зґвалтували троє окупантів одразу у всі можливі місця.

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"Рівень жорстокості армії терористів та катів РФ не знає меж – зґвалтовані діти. Згвалтування суворо заборонені статтею 27 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року", – йдеться у повідомленні.

Страшні історії про сексуальне насильство

На Харківщині російський окупант більше тижня ґвалтував 29-річну жінку,яка доглядала немобільну матір. Жінка неодноразово переживала сексуальне насильство з його боку. До правоохоронців вона додзвонитися не могла, адже окупант розбив її телефон.

Через тиждень він заговорив "про кохання" і запропонував відправити її подалі від війни. У відповідь на відмову нелюд просто застрелив стару маму на очах у дочки. Жінці вдалося врятуватися, і зараз вона проходить реабілітацію.

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Крім того, у селищі Мала Рогань Харківської області російський військовослужбовець побив та неодноразово зґвалтував 31-річну жінку, яка разом із 5-річною донькою, матір'ю, сестрою, братом та іншими жителями населеного пункту ховалась у школі.

Тримаючи зброю біля її голови, окупант неодноразово чинив сексуальне насильство щодо жінки, яка, за його словами, нагадала йому дівчину, з якою він ходив до школи.

Російський бойовик розрізав жінці шию та щоку ножем, відрізав волосся, бив її книгою по обличчю. Коли окупанти пішли, жінці разом із сім'єю вдалося пішки дістатися Харкова та отримати необхідну медичну допомогу.

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