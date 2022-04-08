Российские оккупанты насиловали детей на глазах у их родителей

Солдаты РФ насилуют детей / Коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты насиловали малолетних девочек и мальчиковв городах Киевской области. Также военные насиловали и женщин.

Об этом сообщает уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

Реклама

14-летюю девочку насиловали 5 российских военных в Буче. Сейчас она беременна.

Также солдаты РФ изнасиловали 11-летнего мальчика на глазах у мамы. Женщину привязали к стулу, чтобы она смотрела на это.

В Ирпене 20 летнюю девушку изнасиловали трое оккупантов сразу во все возможные места.

Реклама

"Уровень жестокости армии террористов и палачей РФ не знает границ – изнасилованные дети. Изнасилования строго-настрого запрещены статьей 27 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны 1949 года", – говорится в сообщении.

Страшные истории о сексуальном насилии

На Харьковщине российский оккупант больше недели насиловал 29-летнюю женщину, которая ухаживала за немобильной матерью. Женщина не раз переживала сексуальное насилие с его стороны. В правоохранительные органы она дозвониться не могла, ведь оккупант разбил ее телефон.

Через неделю он заговорил "о любви" и предложил отправить ее подальше от войны. В ответ на отказ изверг просто застрелил старую маму на глазах у дочери. Женщине удалось спастись и сейчас она проходит реабилитацию.

Реклама

Кроме того, в поселке Малая Рогань Харьковской области российский военнослужащий избил и неоднократно изнасиловал 31-летнюю женщину, которая вместе с 5-летней дочерью, матерью, сестрой, братом и другими жителями населенного пункта пряталась в школе.

Держа оружие у ее головы, оккупант неоднократно совершал сексуальное насилие в отношении женщины, которая, по его словам, напомнила ему девушку, с которой он ходил в школу.

Российский боевик разрезал женщине шею и щеку ножом, отрезал волосы, избивал ее книгой по лицу. Когда оккупанты ушли, женщине вместе с семьей удалось пешком добраться до Харькова и получить необходимую медицинскую помощь.

Ранее мы писали: