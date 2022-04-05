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Калечили и отрезали волосы. Денисова рассказала об изнасилованиях украинок оккупантами

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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5 апреля, 15:29
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Страшные истории о сексуальном насилии зафиксировали в Харьковской области
Людмила Денисова рассказала о насилии со стороны оккупантов. Фото: коллаж "Сегодня"
Людмила Денисова рассказала о насилии со стороны оккупантов. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине с каждым днем войны фиксируется все больше случаев сексуального насилия со стороны российских оккупантов. Изнасилование стало еще одним оружием армии РФ против мирного населения на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

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Страшные истории о сексуальном насилии

На Харьковщине российский оккупант больше недели насиловал 29-летнюю женщину, которая ухаживала за немобильной матерью. Женщина не раз переживала сексуальное насилие с его стороны. В правоохранительные органы она дозвониться не могла, ведь оккупант разбил ее телефон.

Через неделю он заговорил "о любви" и предложил отправить ее подальше от войны. В ответ на отказ, изверг просто застрелил старую маму на глазах у дочери. Женщине удалось спастись и сейчас она проходит реабилитацию.

Кроме того, в поселке Малая Рогань Харьковской области российский военнослужащий избил и неоднократно изнасиловал 31-летнюю женщину, которая вместе с 5-летней дочерью, матерью, сестрой, братом и другими жителями населенного пункта пряталась в школе.

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Держа оружие у ее головы, оккупант неоднократно совершал сексуальное насилие в отношении женщины, которая, по его словам, напомнила ему девушку, с которой он ходил в школу.

Российский боевик разрезал женщине шею и щеку ножом, отрезал волосы, избивал ее книгой по лицу. Когда оккупанты ушли, женщине вместе с семьей удалось пешком добраться до Харькова и получить необходимую медицинскую помощь.

"Эти ужасные истории в очередной раз подтверждают жестокие зверства российских оккупантов на территории нашей Родины. Совершение сексуального насилия в условиях вооруженного конфликта является военным преступлением и нарушением основополагающих принципов международного гуманитарного права. Обращаюсь в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертной миссии, созданной государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, учесть эти факты военных преступлений и нарушения РФ прав человека в Украине", – добавила Денисова.

В Киевской области военные РФ вешали женщин после изнасилований – Арестович

Убийства мирных жителей в Буче и Ирпене под Киевом были очень жестокими. Украинских женщин российские оккупанты массово насиловали, после чего вешали и сжигали. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире YouTube-канала ФЕЙГИН LIVE.

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"Убийства были массовыми. 410 тел вывезены только из Ирпеня в настоящий момент. Это те, что лежали на улицах. Это изнасилованные женщины, убитые дети, расстрелянные на улицах люди. Множество людей, десятки, а некоторые специалисты даже говорят – сотни тел, со связанными руками, убитые в затылок. Представители местной власти, просто люди", – рассказал Арестович.

Советник главы Офиса президента также обратил внимание на характер зверств.

"Женщин насиловали, после чего повесили. На Житомирской трассе – 5 тел молодых женщин, которых выбросили из машин, сложили вместе, облили соляркой и пытались поджечь. Понятно, что молодые, голые женщины на трассе – значит, что-то этому предшествовало", – говорит Арестович.

Он также добавил, что многих граждан убили за то, что они стали случайными свидетелями преступлений оккупантов.

"Они убивали, а когда видели кого-то на улице, пытались догнать и расстрелять, чтобы не было свидетелей. Пытались зачистить свидетелей", – объяснил Арестович.

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