Російські окупанти насильно вивозять українців до Таганрога і на Сахалін

До Росії масово доставляють громадянське населення України, у якого вилучають документи. Фото: колаж "Сьогодні"

Депортованим до Росії українцям пропонують працевлаштування на Сахаліні Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України у четвер, 24 березня.

"Росіяни проводять масові заходи щодо переміщення українських громадян з окупованих територій до РФ. Після проходження фільтраційних таборів українців відправляють до економічно депресивних районів Росії. Як кінцевий пункт призначення називають низку північних областей, зокрема Сахалін", – йдеться у повідомленні.

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Наголошується, що українцям пропонують офіційне працевлаштування через центри зайнятості. Ті, хто погодиться, отримають документи, які забороняють виїзд із російських регіонів протягом двох років.

"На сьогодні підтверджено інформацію про створення російського фільтраційного табору в Докучаєвську Донецької області. Туди масово доправляють громадянське населення, у якого вилучають документи. З людьми "працюють" співробітники ФСБ РФ. Їхня мета – пошук громадян, які брали участь в АТО/ООС, українських військових і правоохоронців. Далі людей переправляють до РФ, зокрема, в Таганрог (Ростовська область) та Краснодарський край", – інформують розвідники.

У ГУР МО також заявили про наявність безперечних свідчень нелюдського поводження з українцями, ненадання медичної допомоги та проблем із харчуванням.

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"Нагадуємо: примусове переміщення цивільного населення на територію держави-агресора, зокрема дітей, є грубим порушенням міжнародного права, зокрема міжнародного гуманітарного права та черговим доказом звернення РФ як держави-терориста", – наголосили у відомстві.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що у Маріуполі жителів Лівобережного району розпочали масово та примусово вивозити на територію Росії. Кілька тисяч людей вже опинилися в РФ.

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Також ми інформували, що командування росіянами із захоплення українського Маріуполя здійснює генерал-полковник Михайло Мізинцев. Він особисто наказав бомбардувати пологовий будинок, де були медики та вагітні жінки.

Крім того, стало відомо, що генерал Михайло Мізинцев у грубій формі звертається до своїх підлеглих і, не соромлячись у висловлюваннях, погрожує їм фізичною розправою та навіть убивством.