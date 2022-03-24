Российские оккупанты насильно вывозят украинцев в Таганрог и на Сахалин

В Россию массово доставляют гражданское население Украины, у которого изымают документы. Фото: коллаж "Сегодня"

Депортированным в Россию украинцам предлагают трудоустройство на Сахалине. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины в четверг, 24 марта.

"Россияне проводят массовые мероприятия по перемещению украинских граждан с оккупированных территорий в РФ. После прохождения фильтрационных лагерей украинцев отправляют в экономически депрессивные районы России. В качестве конечного пункта назначения называют ряд северных областей, в частности Сахалин", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что украинцам предлагают официальное трудоустройство через центры занятости. Соглашающиеся получают документы, запрещающие выезд из российских регионов в течение двух лет.

"На сегодняшний день подтверждена информация о создании российского фильтрационного лагеря в Докучаевске Донецкой области. Туда массово доставляют гражданское население, у которого изымают документы. С людьми "работают" сотрудники ФСБ РФ. Их цель – поиск граждан, участвовавших в АТО/ООС, украинских военных и правоохранителей. Далее людей переправляют в РФ, в частности, в Таганрог (Ростовская область) и Краснодарский край", – информируют разведчики.

В ГУР МО также заявили о наличии бесспорных свидетельств бесчеловечного обращения с украинцами, неоказания медицинской помощи и проблем с питанием.

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"Напоминаем: принудительное перемещение гражданского населения на территорию государства-агрессора, в частности детей, является грубым нарушением международного права, в частности международного гуманитарного права и очередным доказательством обращения РФ как государства-террориста", – подчеркнули в ведомстве.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в Мариуполе жителей Левобережного района начали массово и принудительно вывозить на территорию России. Несколько тысяч человек уже оказались на территории РФ.

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Также мы информировали, что командование россиянами по захвату украинского Мариуполя осуществляет генерал-полковник Михаил Мизинцев. Он лично приказал бомбить роддом, где были медики и беременные женщины.

Кроме того, стало известно, что генерал Михаил Мизинцев в грубой форме обращается к своим подчиненным и, не стесняясь в выражениях, угрожает им физической расправой и даже убийством.