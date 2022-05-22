Росія вивела в Чорне море дві третини свого флоту підводних човнів: чим вони озброєні

Підводні човни ЧФ РФ вийшли в Чорне море / Фото: Колаж: Сьогодні

Росія вивела у море чотири з шести діючих підводних човнів Чорноморського флоту РФ, озброєних ракетами "Калібр".

Як повідомляє "Крим.Реалії", біля причалів у Південній бухті Севастополя наразі стоять два підводні човни проєкту "Варшавянка". Загалом у складі ЧФ РФ шість підводних човнів проєкту "Варшавянка": Б-261 "Новороссійск", Б-237 "Ростов-на-Дону", Б-262 "Старый Оскол", Б-265 "Краснодар", Б-268 "Великий Новгород" та Б-271 "Колпіно".

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Біля причалу також стоїть український підводний човен "Запоріжжя". У березні 2014 року під час анексії Криму російські війська взяли підводний човен штурмом.

Підводні човни проєкту 636 "Варшавянка" (за кодифікацією НАТО – Improved Kilo) – тип багатоцільових дизель-електричних підводних човнів. Дальність ходу в підводному положенні: 400 миль на трьох вузлах, у режимі РДП на швидкості 7 вузлів – 7500 миль. Автономність становить 45 діб. Екіпаж – 52 особи, зокрема 12 офіцерів.

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Крім мінно-торпедного озброєння, підводні човни типу "Варшавянка" несуть крилаті ракети типу "Калібр", що застосовуються у різних модифікаціях по морських і наземних цілях. Кожен підводний човен озброєний чотирма такими ракетами.

Також до складу Чорноморського флоту входить підводний човен проєкту 877 "Палтус" Б-871 "Алроса". Минулого тижня він вийшоів з ремонту на 13 судноремонтному заводі в Кілен-бухті та готувався до виходу на ходові випробування. Однак згодом два буксири відтягнули підводний човен з Південної бухти знову на завод.

Експерт Центру оборонних стратегій капітан 1-го рангу запасу ЗСУ Андрій Риженко раніше розповідав, що Росія завдає ударів ракетами зі своїх підводних човнів з морської акваторії поруч з Кримом.

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Озвучені втрати окупантів на морі

За даними Генерального штабу ЗСУ, бойові втрати противника з 24.02 до 22.05 на морі становлять 13 кораблів.

Зокрема, на початку травня в акваторії Чорного моря біля острова Зміїний захисники України знищили російський катер типу "Серна".

Найбільшим успіхом ЗСУ на морі стало знищення флагмана Чорноморського флоту РФ крейсера "Москва".

Також українські військові завдали артилерійського удару по командному пункту ЧФ РФ, троє окупантів загинули.

Телеведучий Олексій Бурлаков озвучив каналу "Україна 4.5.0." втрати ворога станом на 22 травня: