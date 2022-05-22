Россия вывела в Черное море две трети своего флота подлодок: чем они вооружены

Подлодки ЧФ РФ вышли в Черное море / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия вывела в море четыре из шести действующих подлодок Черноморского флота РФ , вооруженных ракетами "Калибр".

Как сообщает "Крым.Реалии", у причалов в Южной бухте Севастополя сейчас стоят две подлодки проекта "Варшавянка". Всего в составе ЧФ РФ шесть подлодок проекта "Варшавянка": Б-261 "Новороссийск", Б-237 "Ростов-на-Дону", Б-262 "Старый Оскол", Б-265 "Краснодар", Б-268 "Большой Новгород" и Б-271 "Колпино".

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У причала также стоит украинская подлодка "Запорожье". В марте 2014 года во время аннексии Крыма российские войска взяли подлодку штурмом.

Подводные лодки проекта 636 "Варшавянка" (по кодификации НАТО – Improved Kilo) – тип многоцелевых дизель-электрических подводных лодок. Дальность хода в подводном положении: 400 миль на трех узлах, в режиме РДП на скорости 7 узлов – 7500 миль. Автономность составляет 45 дней. Экипаж – 52 человека, в том числе 12 офицеров.

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Кроме минно-торпедного вооружения, подлодки типа "Варшавянка" несут крылатые ракеты типа "Калибр", применяемые в различных модификациях по морским и наземным целям. Каждая подлодка вооружена четырьмя такими ракетами.

Также в состав Черноморского флота входит подводная лодка проекта 877 "Палтус" Б-871 "Алроса". На прошлой неделе она вышла из ремонта на 13 судоремонтном заводе в Килен-бухте и готовилась к выходу на ходовые испытания. Однако впоследствии два буксира оттащили подлодку из Южной бухты снова на завод.

Эксперт Центра оборонных стратегий капитан 1-го ранга запаса ВСУ Андрей Рыженко ранее рассказывал, что Россия наносит удары ракетами со своих подлодок из морской акватории рядом с Крымом.

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Озвученные потери оккупантов на море

По данным Генерального штаба ВСУ, боевые потери противника с 24.02 до 22.05 на море составили 13 кораблей.

В частности, в начале мая в акватории Черного моря у острова Змеиный защитники Украины уничтожили российский катер типа "Серна".

Наибольшим успехом ВСУ на море стало уничтожение флагмана Черноморского флота РФ крейсера "Москва".

Также украинские военные нанесли артиллерийский удар по командному пункту ЧФ РФ, три оккупанта погибли.

Телеведущий Алексей Бурлаков озвучил для канала "Украина 4.5.0." потери врага по состоянию на 22 мая.