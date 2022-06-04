Росія завдала ракетного удару по Одесі — руйнування та поранені

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На Одещині вранці росіяни завдали ракетного удару крилатою ракетою повітряного базування. Літаки стратегічної авіації здійснили пуск Х-59. Про це повідомляє речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

За його даними, уражено територію сільськогосподарського підприємства, складські приміщення. Пожежу оперативно ліквідували рятувальники.

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Попередньо є двоє постраждалих. На місці працює слідчо-оперативна група.

Імовірність ворожих атак залишається високою, попередив Братчук.

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Ситуація на фронті

Телеведучий Олексій Бурлаков для каналу Україна 4.5.0. повідомив оперативне зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 4 червня.

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