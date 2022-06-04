Россия нанесла ракетный удар по Одессе — разрушения и раненые

Сергей Братчук сообщил о ракетном обстреле / Фото: Коллаж: Сегодня

По Одесской области утром россияне нанесли ракетный удар крылатой ракетой воздушного базирования. Самолеты стратегической авиации произвели пуск Х-59. Об этом сообщает спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук.

По его данным, поражена территория сельскохозяйственного предприятия, складские помещения. Пожар оперативно ликвидировали спасатели.

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Предварительно есть два пострадавших. На месте работает следственно-оперативная группа.

Вероятность вражеских атак остается высокой, предупредил Братчук.

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Ситуация на фронте

Телеведущий Алексей Бурлаков для канала "Украина 4.5.0." сообщил оперативную сводку Генштаба ВСУ по состоянию на утро 4 июня.

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