Росія готується до нових атак на Україну — фото з супутника

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Російські війська продовжують стягувати для атаки на сході України. Про це заявили у компанії Maxar Technologies, яка займається зокрема супутниковою зйомкою. Там опублікували нові знімки, де видно переміщення військ.

Військові розгортання спостерігалися вздовж траси 14к-34 та коридору, що веде від Солотів та Валуйків у Бєлгородській області вздовж кордону з Україною, йдеться у заяві.

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Знімки датовані 11 квітня 2022 року.

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Війна в Україні