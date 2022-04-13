Росія готується до нових атак на Україну — фото з супутника

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Російські війська продовжують стягувати для атаки на сході України. Про це заявили у компанії Maxar Technologies, яка займається зокрема супутниковою зйомкою. Там опублікували нові знімки, де видно переміщення військ.
Військові розгортання спостерігалися вздовж траси 14к-34 та коридору, що веде від Солотів та Валуйків у Бєлгородській області вздовж кордону з Україною, йдеться у заяві.
Знімки датовані 11 квітня 2022 року.
Війна в Україні
- Триває сорок дев'ята доба війни в Україні. Ворог продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по об'єктах цивільної інфраструктури у Харківській та Запорізькій областях, активно веде повітряну розвідку та стягує своїх "добровольців".
- Російські окупанти нарощують сили військової авіації на аеродромі "Липецьк-2" у Липецькій області. На супутникових знімках видно, що, порівняно з березнем, кількість винищувачів і бомбардувальників на аеродромі збільшилася вдвічі.
- Російські окупанти бачать кінцеву мету війни в Україні захоплення Києва та контроль над усією країною. Про це заявила заступник Міністра оборони України Анна Маляр.
- Президент США Джо Байден уперше назвав дії диктатора РФ Володимира Путіна в Україні геноцидом.