Россия готовится к новым атакам на Украину — фото со спутника

РФ снова готовится атаковать Украину / Фото: Коллаж: Сегодня
Российские войска продолжают стягивать для атаки востока Украины. Об этом заявили в компании Maxar Technologies, которая занимается в том числе спутниковой съемкой. Там опубликовали новые снимки, на которых видно перемещение войск.
Военные развертывания наблюдались вдоль трассы 14к-34 и коридора, ведущего от Солотов и Валуйков в Белгородской области вдоль границы с Украиной, говорится в заявлении.
Снимки датированы 11 апреля 2022 года.
Война в Украине
- Идут сорок девятые сутки войны в Украине. Враг продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам гражданской инфраструктуры в Харьковской и Запорожской областях, активно ведет воздушную разведку и стягивает своих "добровольцев".
- Российские оккупанты наращивают силы военной авиации на аэродроме "Липецк-2" в Липецкой области. На спутниковых снимках видно, что по сравнению с мартом количество истребителей и бомбардировщиков на аэродроме увеличилось вдвое.
- Российские оккупанты видят конечной целью войны в Украине захват Киева и контроль над всей страной. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
- Президент США Джо Байден впервые назвал действия диктатора РФ Владимира Путина в Украине геноцидом.