РФ випустила ракети по трьох кораблях Панами в Чорному морі – один уже затонув

Окупанти підбили три судна у Чорному морі / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти вдарили ракетами по трьох кораблях під панамським прапором у Чорному морі. Одне судно затонуло, але обійшлося без жертв. Два інші кораблі залишаються на плаву з пошкодженнями.

Про це пише Reuters, посилаючись на Морське управління Панами.

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Адміністратор Панамського морського управління Норіель Арауз заявив, що кількість атакованих кораблів ще може збільшуватись. Він припустив, що РФ і далі гатитиме по кораблях у Чорному морі.

Поки що невідомо, чому флот окупантів вирішив атакувати кораблі. Ракети потрапили у такі судна:

балкер Namura Queen;

балкер Lord Nelson;

теплохід Helt.

Одне із суден затонуло, а два тримаються на плаву, але з пошкодженнями. На щастя, люди внаслідок обстрілу не постраждали.

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"У нас було 3 кораблі, які були атаковані російськими ракетами, але екіпажі нині в безпеці. Ми отримали матеріальні збитки", – сказав Арауз.

Він додав, що в акваторії Чорного моря перебувають щонайменше 10 інших кораблів під прапором Панами. Вони не можуть покинути район, бо російський флот обмежує вихід суден.

Ситуація в Україні 17 березня

Противник продовжує атакувати Україну. Станом на 16 березня ворог повною мірою не досягнув жодної стратегічної мети наступальної операції.

Українські військові збили ще два літаки російських окупантів. Було знищено штурмовик Су-25 ("грак") та винищувач Су-35 у небі над Київською областю.

Російські окупанти у війні проти України могли використати більш точні авіаційні боєприпаси, ніж планували. Однак ворог почав вдаватися до старіших і менш точних засобів враження.

В Охтирському та Тростянецькому районах Сумської області продовжуються серйозні бої. Окуповані російськими загарбниками села потерпають від мародерства. Вороги крадуть та забивать худобу, а також проводить обшуки в будинках людей.