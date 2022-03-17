РФ випустила ракети по трьох кораблях Панами в Чорному морі – один уже затонув

Окупанти підбили три судна у Чорному морі / Фото: Колаж: Сьогодні
Російські окупанти вдарили ракетами по трьох кораблях під панамським прапором у Чорному морі. Одне судно затонуло, але обійшлося без жертв. Два інші кораблі залишаються на плаву з пошкодженнями.
Про це пише Reuters, посилаючись на Морське управління Панами.
Адміністратор Панамського морського управління Норіель Арауз заявив, що кількість атакованих кораблів ще може збільшуватись. Він припустив, що РФ і далі гатитиме по кораблях у Чорному морі.
Поки що невідомо, чому флот окупантів вирішив атакувати кораблі. Ракети потрапили у такі судна:
- балкер Namura Queen;
- балкер Lord Nelson;
- теплохід Helt.
Одне із суден затонуло, а два тримаються на плаву, але з пошкодженнями. На щастя, люди внаслідок обстрілу не постраждали.
"У нас було 3 кораблі, які були атаковані російськими ракетами, але екіпажі нині в безпеці. Ми отримали матеріальні збитки", – сказав Арауз.
Він додав, що в акваторії Чорного моря перебувають щонайменше 10 інших кораблів під прапором Панами. Вони не можуть покинути район, бо російський флот обмежує вихід суден.
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