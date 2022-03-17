РФ выпустила ракеты по трем кораблям Панамы в Черном море – один уже затонул

Оккупанты подбили три судна в Черном море / Фото: Коллаж: Сегодня
Российские оккупанты ударили ракетами по трем кораблям под панамским флагом в Черном море. Одно судно затонуло, но обошлось без жертв. Два других корабля остаются на плаву с повреждениями.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на Морское управление Панамы.
Администратор Панамского морского управления Нориэль Арауз заявил, что количество атакованных кораблей еще может увеличиваться. Он не исключил, что РФ будет и дальше палить по кораблям в Черном море.
Пока неизвестно, почему флот оккупантов решил атаковать корабли. Ракеты попали в такие суда:
- балкер Namura Queen;
- балкер Lord Nelson;
- теплоход Helt.
Одно из судов затонуло, а два держатся на плаву, но с повреждениями. К счастью, люди в результате обстрелов не пострадали.
"У нас было 3 корабля, которые были атакованы российскими ракетами, но экипажи сейчас в безопасности. Мы получили материальный ущерб", – сказал Арауз.
Он добавил, что в акватории Черного моря сейчас находятся минимум 10 других кораблей под флагом Панамы. Они не могут покинуть район, потому что российский флот ограничивает выход судов.
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