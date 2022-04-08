РФ вдарила "Точкою-У" по вокзалу Краматорська: наслідки обстрілів (фото, відео)

Росіяни завдали ракетних ударів / Фото: Колаж: Сьогодні
Окупанти 8 квітня вдарили ракетами по залізничному вокзалу Краматорська Донецької області. Внаслідок обстрілів понад 30 осіб загинули та понад 100 поранених.
Фото та відео наслідків удару опублікував голова "Укрзалізниці" Олександр Камишін у Telegram.
Уламки ракети
На місці працюють рятувальники
Тіла людей лежать прямо на вокзалі
Ворог вдарив по Краматорську
Збройні сили Росії здійснили ракетну атаку на залізничний вокзал у Краматорську. Як відомо, зараз там триває евакуація громадян. Про це в Telegram-каналі повідомив в.о. голови "Укрзалізниці" Олександр Камишін.
"На залізничний вокзал Краматорська прилетіло дві ракети. Є постраждалі. Подробиці уточнюємо", – написав він.
Голова Донецької ОВ Павло Кириленко у Telegram розповів, що під час ракетного удару на вокзалі перебували тисячі людей, адже відбувається евакуація жителів Донбасу до безпечніших областей України.
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