РФ ударила "Точкой-У" по вокзалу Краматорска: последствия обстрелов (фото, видео)

Россияне нанесли ракетные удары / Фото: Коллаж: Сегодня

Оккупанты 8 апреля ударили ракетами по железнодорожному вокзалу Краматорска Донецкой области. В результате обстрелов более 30 человек погибли и более 100 раненых.

Фото и видео последствий удара опубликовал глава "Укрзализныци" Александр Камышин в Telegram.

Обломки ракеты

На месте работают спасатели

Тела людей лежат прямо на вокзале

Враг ударил по Краматорску

Вооруженные силы России совершили ракетную атаку железнодорожный вокзал в Краматорске. Как известно, сейчас там продолжается эвакуация граждан. Об этом в Telegram-канале сообщил и.о. главы "Укрзализныци" Александр Камышин.

"На железнодорожный вокзал Краматорска прилетело 2 ракеты. Есть пострадавшие. Подробности уточняем", – написал он.

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram рассказал, что во время ракетного удара на вокзале находились тысячи человек, ведь происходит эвакуация жителей Донбасса в более безопасные области Украины.

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