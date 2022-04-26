РФ стягує техніку для наступу на південь України (відео)

Техніка ворога (ліворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

З тимчасово окупованого Сімферополя висунулися колони бойової техніки РФ. Вони рухаються у напрямку півдня України.

Про це повідомляє "Оперативний ЗСУ".

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Військові опублікували кадри, як важка техніка їде освітленими вулицями.

"З Сімферополя на північ у бік Херсонської області рухаються колони військової техніки орків", – йдеться у повідомленні.

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Росія хоче захопити південь України до 9 травня

Журналіст Христо Грозєв повідомив, що Російська Федерація планує захопити південь України та Одесу до 9 травня. Все для того, щоб показати здобутки росіянам. Однак якщо Путіну це не вдасться, РФ піде на терористичні заходи.

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