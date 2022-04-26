РФ стягивает технику для наступления на юг Украины (видео)

Техника врага (слева). Фото: коллаж "Сегодня"

Из временно оккупированного Симферополя выдвинулись колонны боевой техники РФ. Они движутся по направлению к югу Украины.

Об этом сообщает "Оперативный ВСУ".

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Военные опубликовали кадры, как тяжелая техника едет по освещенным улицам.

"Из Симферополя на север в сторону Херсонской области двигаются колонны военной техники орков", – говорится в сообщении.

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Россия хочет захватить юг Украины до 9 мая

Журналист Христо Грозев сообщил, что Российская Федерация планирует захватить юг Украины и Одессу до 9 мая. Все для того, чтобы показать достижения россиянам. Однако если Путину это не удастся, то РФ пойдет на террористические меры.

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