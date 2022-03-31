РФ перекидає додаткові підрозділи на територію України – Генштаб

У Генштабі розповіли про ситуацію в Україні на 36-й день війни / Фото: Колаж: Сьогодні

Українські військові 36-й день героїчно протистоять вторгненню російських окупантів на нашу територію. За деякими напрямками вдасться відтіснити ворога, військові РФ, відступаючи, мінують місцевості, а також відкривають артилерійський вогонь по позиціях ЗСУ.

Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ у Facebook .

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Противник вживає заходів щодо перегрупування та формування угруповання ЗС РФ для проникнення на Донбас. Зафіксовано перекидання частини бойової техніки супротивника з території Республіки Білорусь на територію Російської Федерації залізничним транспортом.

Передислокація додаткових підрозділів ЗС РФ на територію України триває. У цьому окремі військові частини противника вже вичерпали можливості формування резервів.

На волинському напрямку істотних змін складу та становища військ противника не відзначено. Ворог продовжує проводити показові дії у цьому напрямку.

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На польському напрямку основні зусилля противника зосереджені на виведенні підрозділів з території України, і, можливо, перекиданні на інші напрямки. Зокрема, противник передислокує підрозділи 35-ї, 36-ї армії та 76-ї десантно-штурмової дивізії з Польського оперативного округу.

На Сіверському напрямку противник діє силами окремих підрозділів з складу 2-ї, 41-ї загальновійськової армії та 90-ї танкової дивізії Центрального військового округу

Окупанти продовжують блокувати та здійснювати артилерійські обстріли Чернігова. Закріплюються на зайнятих рубежах та проводять перегрупування. З метою ведення розвідки та коригування вогню артилерії ворог використовує БПЛА.

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На Броварському напрямку противник продовжує виведення підрозділів, ймовірно, у прикордонні з РФ райони. Частина підрозділів залишається на позиціях та блокпостах вздовж транспортних комунікацій та на підступах до тимчасово зайнятих населених пунктів. Здійснює мінування ділянок місцевості та цивільних об'єктів.

На слобожанському напрямку супротивник продовжує здійснювати артилерійський обстріл міста Харкова.

У напрямку Слов'янська продовжуються заходи щодо перегрупування військ та поповнення боєприпасів та палива.

На Донецькому напрямку супротивник зосереджує основні зусилля на взятті під контроль населених пунктів Попасна, Рубіжне та окупованого Маріуполя.

Ворог сконцентрував зусилля на збереженні окупованих позицій у районах поселень Новозлатополь та Любимівка.

На Таврійському напрямку у районі Нової Каховки противник розгорнув базу логістики. Немає жодних активних дій.

На Південнобузькому напрямку противник вживає заходів щодо відновлення бойового майна. Продовжує проводити інженерні заходи. Вогнева артилерія намагається блокувати дії ЗСУ.