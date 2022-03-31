РФ перебрасывает дополнительные подразделения на территорию Украины – Генштаб

В Генштабе рассказали о ситуации в Украине на 36-й день войны / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские военные 36-й день героически противостоят вторжению российских оккупантов на нашу территорию. По некоторым направлениям удается оттеснить врага, военные РФ, отступая, минируют местности, а также открывают артиллерийский огонь по позициям ВСУ.

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ в Facebook.

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Противник принимает меры по перегруппировке и формированию группировки ВС РФ для проникновения на Донбасс. Зафиксирована переброска части боевой техники противника с территории Республики Беларусь на территорию Российской Федерации железнодорожным транспортом.

Передислокация дополнительных подразделений ВС РФ на территорию Украины продолжается. При этом отдельные воинские части противника уже исчерпали возможности формирования резервов.

На волынском направлении существенных изменений состава и положения войск противника не отмечено. Враг продолжает проводить показательные действия в этом направлении.

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На польском направлении основные усилия противника сосредоточены на выведении подразделений с территории Украины, и, возможно, переброске на другие направления. В частности, противник передислоцирует подразделения 35-й, 36-й армии и 76-й десантно-штурмовой дивизии из Польского оперативного округа.

На Сиверском направлении противник действует силами отдельных подразделений из состава 2-й, 41-й общевойсковой армии и 90-й танковой дивизии Центрального военного округа

Оккупанты продолжают блокировать и осуществлять артиллерийские обстрелы Чернигова. Укрепление на оживленных границах и перегруппировка. Для ведения разведки и исправления огня артиллерии противник использует БПЛА.

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На Броварском направлении противник продолжает вывод подразделений, вероятно, в приграничные с РФ районы. Часть подразделений остается на позициях и блокпостах вдоль транспортных коммуникаций и на подступах к временно занятым населенным пунктам. Осуществляет минирование участков местности и гражданских объектов.

На слобожанском направлении противник продолжает осуществлять артиллерийский обстрел города Харькова.

В направлении Славянска продолжаются мероприятия по перегруппировке войск и пополнению боеприпасов и топлива.

На Донецком направлении противник сосредоточивает основные усилия на взятии под контроль населенных пунктов Попасная, Рубежное и оккупированного Мариуполя.

Враг сконцентрировал усилия на сохранении оккупированных позиций в районах поселений Новозлатополь и Любимовка.

На Таврийском направлении, в районе Новой Каховки, противник развернул базу логистики. Нет никаких активных действий.

На Южнобугском направлении противник принимает меры по восстановлению боевого имущества. Продолжает проводить инженерные мероприятия. Огневая артиллерия пытается блокировать действия ВСУ.