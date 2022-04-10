Ракетний удар по Дніпру: аеропорт зруйнований, є постраждалі

Окупанти ракетними ударами повністю зруйнували аеропорт у Дніпрі. Фото: колаж "Сьогодні"

Російські війська ракетними ударами практично повністю знищили аеропорт Дніпра, а також його інфраструктуру.

Про це повідомив голова ОДА Валентин Резніченко в Telegram.

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"На жаль, орки зачастили сьогодні зі своїми атаками. У нас знову "прильоти". У Звонецькому влучили в інфраструктурний об‘єкт. Там зараз працюють рятувальники. Дані про руйнування та кількість жертв уточнюємо. І повторна атака на аеропорт у Дніпрі. Від нього вже не лишилося живого місця. Зруйнований і сам аеропорт, і інфраструктура поряд. А ракети летять і летять. Кількість постраждалих з’ясовуємо. Щойно буде інформація – повідомлю", – йдеться у повідомленні.

Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук додав, що п'ятеро співробітників ДСНС постраждали.

Крім того, у Новопавлівці один цивільний загинув – узяв до рук касетний боєприпас.

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"Я вкотре нагадую всім відчайдушним, що чіпати підозрілі предмети ЗАБОРОНЕНО! Побачили боєприпаси – викликайте поліцію та ДСНС. Дніпропетровщина вистоїть попри все. Ворогу наша область не по зубах", – сказав Лукашук.

Ситуація у Дніпропетровській області