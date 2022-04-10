Ракетний удар по Дніпру: аеропорт зруйнований, є постраждалі

Окупанти ракетними ударами повністю зруйнували аеропорт у Дніпрі. Фото: колаж "Сьогодні"
Російські війська ракетними ударами практично повністю знищили аеропорт Дніпра, а також його інфраструктуру.
Про це повідомив голова ОДА Валентин Резніченко в Telegram.
"На жаль, орки зачастили сьогодні зі своїми атаками. У нас знову "прильоти". У Звонецькому влучили в інфраструктурний об‘єкт. Там зараз працюють рятувальники. Дані про руйнування та кількість жертв уточнюємо. І повторна атака на аеропорт у Дніпрі. Від нього вже не лишилося живого місця. Зруйнований і сам аеропорт, і інфраструктура поряд. А ракети летять і летять. Кількість постраждалих з’ясовуємо. Щойно буде інформація – повідомлю", – йдеться у повідомленні.
Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук додав, що п'ятеро співробітників ДСНС постраждали.
Крім того, у Новопавлівці один цивільний загинув – узяв до рук касетний боєприпас.
"Я вкотре нагадую всім відчайдушним, що чіпати підозрілі предмети ЗАБОРОНЕНО! Побачили боєприпаси – викликайте поліцію та ДСНС. Дніпропетровщина вистоїть попри все. Ворогу наша область не по зубах", – сказав Лукашук.
Ситуація у Дніпропетровській області
- 31 березня дві ракети окупантів впали на територію однієї з військових частин на Дніпропетровщині. Внаслідок атаки загинули 2 особи, ще 5 травмовані. Повністю знищено склад з паливно-мастильними матеріалами.
- Того дня під час обстрілів Дніпропетровської області російські окупанти застосували заборонені касетні боєприпаси. РФ здійснила реактивний артилерійський обстріл двох населених пунктів у Криворізькому районі, використовуючи систему залпового вогню "Торнадо-С".
- 5 квітня українська ППО збила дві ракети російських військових у Дніпропетровській області. Через уламки від ракет постраждалих немає.
- 8 квітня окупанти били по цивільних та цивільних об'єктах з повітря. Було три обстріли території Дніпропетровської області упродовж дня. Чотири людини загинули, а ще семеро отримали поранення.
- 10 квітня по Дніпропетровській області вночі окупанти завдали три ракетні удари.