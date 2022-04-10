Ракетный удар по Днепру: аэропорт разрушен, есть пострадавшие

Оккупанты ракетными ударами полностью разрушили аэропорт в Днепре. Фото: коллаж "Сегодня"
Российские войска ракетными ударами практически полностью уничтожили аэропорт Днепра, а также его инфраструктуру.
Об этом сообщил глава ОГА Валентин Резниченко в Telegram.
"К сожалению, орки участили сегодня со своими атаками. У нас снова "прилеты". В Звонецком попали в инфраструктурный объект. Там сейчас работают спасатели. Данные о разрушениях и количестве жертв уточняем. И повторная атака на аэропорт в Днепре. От него уже не осталось живого места. Разрушен и сам аэропорт, и рядом инфраструктура. А ракеты летят и летят. Количество пострадавших выясняем. Как только будет информация – сообщу", – говорится в сообщении.
Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук добавил, что пятеро сотрудников ГСЧС пострадали.
Кроме того, в Новопавловке один гражданский погиб – взял в руки кассетный боеприпас.
"Я в который раз напоминаю всем отчаянным, что трогать подозрительные предметы ЗАПРЕЩЕНО! Увидели боеприпасы – вызывайте полицию и ГСЧС. Днепропетровщина выстоит несмотря ни на что. Врагу наша область не по зубам", – сказал Лукашук.
Ситуация в Днепропетровской области
- 31 марта две ракеты оккупантов попали на территорию одной из воинских частей в Днепропетровской области. В результате атаки погибли 2 человека, еще 5 травмированы. Полностью уничтожен склад с горюче-смазочными материалами.
- В тот день во время обстрелов Днепропетровской области российские оккупанты применили запрещенные кассетные боеприпасы. РФ провела реактивный артиллерийский обстрел двух населенных пунктов в Криворожском районе, используя систему залпового огня "Торнадо-С".
- 5 апреля украинская ПВО сбила две ракеты российских военных в Днепропетровской области. Из-за обломков от ракет пострадавших нет.
- 8 апреля оккупанты били по гражданским людям и гражданским объектам с воздуха. Было три обстрела территории Днепропетровской области в течение дня. Четыре человека погибли, а еще семь получили ранения.
- 10 апреля по Днепропетровской области ночью оккупанты нанесли три ракетных удара.