Путін зажав гроші? Окупанти скаржаться, що їм перестали платити за поранення – перехоплення (відео)

Російські окупанти скаржаться на Путіна. Фото: колаж "Сьогодні"

Російським окупантам перестали платити за отримані поранення. За словами загарбників, їхній президент Володимир Путін зрозумів, що це великий відтік грошей.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

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Окупант розповідає дружині нюанси системи грошових виплат за поранення:

"Тут навіть командувач армією ллє у вуха вищому керівництву, що все зає… (чудово), все виходить. У нас народу повні купи. Подають дані, наприклад: у наступ іде 26 людей, а вони подають – 126 людей іде в наступ. І за наступ піхоті платять гроші. 8 тисяч на добу за наступ. 100 людей пишуть усіляких "лівих". Х… (невідомо) звідки – в тилу, не в тилу. Взагалі х… (незрозуміло), кому потім приходять ці гроші. Наступають невеликими групками по 20 людей, по 15 людей. От вчора третій батальйон начебто наступав. У них там людей 150 загалом наступало. І то я сумніваюсь. Думаю, там людей 120. З них одразу 23 поранених, 7 вбитих. У цілому – мінус 30. От і рахуй. Вони там зараз посидять ще трохи, їх там поколотять, мінометами понакривають. Половина "очконуть" (злякаються), половину затрьохсотять і поїдуть звідти. І я тобі кажу: така х… (неподобство) буде продовжуватися довго і муторно", – розповів загарбник.

За його словами, РФ береже великокаліберну артилерію. Окупанти не стріляють з великої зброї. У самого рашиста складається враження, що життя людей дешевше за ракети.

"Зараз перестали платити. Якщо раніше платили усім пораненим по три мільйони, потім до якогось червня вся ця х… (система) пройшла. Путін зрозумів, що це великий відтік "бабок". Тому що люди почали підставлятися спеціально. Чи то руки собі стріляти, чи то ноги. Чи то руки виставляти з окопів, коли мінометний обстріл проходить і їхати з трьома "мультами" (мільйонами). І все: ми учасники, ми отримали три мільйона, ми щасливі-здорові, більше х… (не) поїдемо", – каже окупант дружині.

Він зазначив: також розділили на поранення легкі та тяжкі. Наприклад, вогнепальне в ногу наскрізне. Доки тобі кістку не заділо – це легке. А якщо руки, ноги, пальці відірвало, кості зачепило, внутрішні органи пошкодило, тоді це важке поранення, за яке належить компенсація в розмірі трьох мільйонів.

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"Тобто, якщо тобі ногу прострілять, осколок залетить куди-небудь, то все це х… (дрібниці). Тобі належить максимум тисяч 60. По мінімалці і все, п… (досить). П… (іди), служи далі", – розповів окупант.

Російські військові відмовляються воювати

Моряки Каспійської флотилії Росії відмовляються виконувати бойові завдання. Причина – аварійний стан кораблів. Окупанти таємно написали колективні листи Володимиру Путіну та Сергію Шойгу.

Причина – Окупанти таємно написали колективні листи Володимиру Путіну та Сергію Шойгу. В одному з перехоплень російський військовий поскаржився, що командування вважає його витратним матеріалом.

Командири різних рівнів 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу відмовляються від участі у бойових діях. Окрім того, військовослужбовці масово пишуть рапорти на звільнення. Особовий склад 2 батальйонно-тактичних груп 4-ї військової бази 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу відмовилися брати участь у бойових діях на території України.

Підрозділи збройних сил Росії, які планували відправити на ротацію в Україну, відмовляються виконувати такі накази.

Раніше батьки російських злочинців у формі були сміливішими і напоумляли своїх дітей, що ті мають розглядати війну в Україні як шанс розбагатіти. Вони називають своїх синів "спонсорами" та закликають їх мародерствувати.

Ще одне перехоплення телефонної розмови свідчить про те, що російські окупанти, які воюють в Україні, озлоблені на своїх командиріві готові скаржитися на них у військову прокуратуру РФ.

Раніше Головне управління розвідки перехопило розмову, в якій окупант розповідає матері, що в його підрозділі багато військових хочуть звільнитися з армії.