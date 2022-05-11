"Нехай здихають у муках". Дружини солдатів РФ вимагають вбивати українських дітей

У Росії солдатів закликають убивати українських дітей. Фото: колаж "Сьогодні"

Жителі Росії закликають своїх солдатів катувати і вбивати українських дітей. Так, росіянку обурило, що діти відмовилися малювати символіку до святкування "Дня перемоги". Тому вона запропонувала покарати їх нелюдськими тортурами.

Відповідне перехоплення розмови опублікувала СБУ.

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Розмову перехопили під Харковом, де ворожий окупант телефоном розмовляв зі своєю дружиною з РФ. Вона живе у прикордонному з Україною місті, куди насильно евакуюють наших громадян.

"Я б їм наркотики вколола, якби працювала, дивилася б їм у вічі і казала б: "Здихайте, мучтеся". Я б їм пі*ьки різала, зірки на спинах вирізала, і взагалі по вуху б щодня відрізала, по пальцю, щоб їм боляче так було", – каже росіянка.

Навіть самого окупанта шокували ці слова, і він не знав, що відповісти. Єдине, що сказав солдат: "Ну це діти, Юлю".

Мріють стерти Україну з карти та знущатися над тілами вбитих: Росія відправила на війну нацистів

Поки російська пропаганда розповідає, що РФ "звільняє" Україну від нацистів, самі ж окупанти набирають їх до своїх лав. Про це свідчить радіоперехоплення СБУ.

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Під час цієї розмови контрактник з російської глибинки Іван Клименко розмовляє зі своєю матір’ю.

"Нам нужно всех убивать: и детей, и женщин. Всех подряд. Всю Украину нужно вытравить просто, до самого Львова. Чтобы этой страны не было на карте. Нужно их с земли стереть", – говорить росіянин.

Окупант додав, що збирається "відстрілювати все, що можна", а також намалювати ножем свастику на лобах у загиблих українців.

"Я лично нарисую. Жалко флага украинского нет, я бы его сжег и выложил видео в интернет", – говорить загарбник.

Він має декілька акаунтів у соціальних мережах, частина з яких підписана фейковими іменами, щоб "не світитися" у соцмережах.

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Серед опублікованих там світлин – його зображення у військовій формі та фото з нацистською символікою.

Він служить у Другій гвардійській Таманській мотострілковій дивізії, яка вважається елітою збройних сил РФ і завжди бере участь у військових парадах у Москві.

"Ось така в РФ військова "еліта", – констатують в СБУ.

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