"Пусть сдыхают в муках". Жены солдат РФ требуют убивать украинских детей

В России солдат призывают убивать украинских детей. Фото: коллаж "Сегодня"

Жители России призывают своих солдат пытать и убивать украинских детей. Так, россиянку возмутило, что наши дети отказались рисовать символику к празднованию "Дня победы". Поэтому она предложила наказать их бесчеловечными пытками.

Соответствующий перехват разговора опубликовала СБУ.

Реклама

Разговор перехватили под Харьковом, где вражеский оккупант по телефону разговаривал со своей женой из России. Она живет в приграничном с Украиной городе, куда насильственно эвакуируют наших граждан.

"Я бы им наркотики уколола, если бы работала, смотрела бы им в глаза и сказала бы: "Сдыхайте, мучайтесь". Я бы им пи*ьки резала, звезды на спинах вырезала, и вообще по уху бы каждый день отрезала, по пальцу, чтобы им больно так было", – говорит россиянка.

Даже самого оккупанта шокировали эти слова, и он не знал, что ответить. Единственное, что сказал солдат: "Ну это же дети, Юль".

Мечтают стереть Украину с карты и издеваться над телами убитых: Россия отправила на войну нацистов

Пока российская пропаганда рассказывает, что РФ "освобождает" Украину от нацистов, сами же оккупанты набирают их в свои ряды. Об этом свидетельствует очередной радиоперехват СБУ.

Реклама

Во время этого разговора контрактник из российской глубинке Иван Клименко разговаривает со своей матерью.

"Нам нужно всех убивать: и детей, и женщин. Всех подряд. Всю Украину нужно вытравить просто, до самого Львова. Чтобы этой страны не было на карте. Нужно их с земли стереть", – говорит россиянин.

Оккупант добавил, что собирается "отстреливать все, что можно", а также нарисовать ножом свастику на лбу у погибших украинцев.

"Я лично нарисую. Жалко флага украинского нет, я бы его сжег и выложил в интернет", – говорит захватчик.

У него несколько аккаунтов в социальных сетях, часть из которых подписана фейковыми именами, чтобы "не светиться" в соцсетях.

Реклама

Среди опубликованных фотографий – его изображения в военной форме и фото с нацистской символикой.

Он служит во Второй гвардейской Таманской мотострелковой дивизии, которая считается элитой вооруженных сил РФ и всегда участвует в военных парадах в Москве.

"Вот такая в РФ военная "элита", – констатируют в СБУ.

Ранее мы писали: