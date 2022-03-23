Провокація? Білорусь заявила про обстріл села та ввела НС через снаряд

Солдати Лукашенка вже готові, залишилося для цивільних знайти добрий привід / Колаж "Сьогодні"
Білорусь запровадила режим надзвичайної ситуації у двох прикордонних селах з Україною у Білгородській області. Це, на думку спостерігачів, може бути підготовкою до вторгнення білоруських військ на нашу територію.
Про це повідомляє губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков на своєму телеграм-каналі.
Що відомо
Згідно з заявою Гладкова, сталася НП – снаряд розірвався в селі, є постраждалі. Тому для безпеки жителів Журавлівки та Нехотіївки адміністрація Білгородського району запроваджує режим НС у цих двох селах.
Подробиці про стан здоров'я постраждалих чиновник пообіцяв повідомити трохи згодом. Проте поки що виклав лише фото руйнувань.
Гладков запевняє, що на територію Білорусі залетів снаряд із боку України. При цьому він нічого не заявляє щодо десятків ракет, які з білоруської території щодня запускаються по цивільних об'єктах у містах України.
Обстановка
- Як відомо, міжнародний військовий злочинець Володимир Путін тисне на свого боржника самопроголошеного лідера Білорусі Олександра Лукашенка для того, щоб у війну в Україні вплуталися білоруські військові.
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Білорусь вже є співучасником вторгнення Росії до України, оскільки дозволяє використовувати свою територію для зосередження російських військ.
- За інформацією Генштабу ЗСУ, територією Республіки Білорусь йде активне переміщення російської та білоруської військової техніки та подальше її накопичення вздовж українського кордону.
- Один з лідерів білоруської опозиції Павло Латушко у коментарі Радіо Свобода заявив, що найближчим часом Мінськ може розпочати військове вторгнення в Україну з провокації на державному кордоні.
- Радник міністра МВС Антон Геращенко повідомив останні дані СБУ, що загалом від 10 до 15 тисяч військовослужбовців білоруської армії можуть відправити на бійню в Україну.