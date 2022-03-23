Провокация? Беларусь заявила об обстреле села и ввела ЧС из-за снаряда

Солдаты Лукашенко уже готовы, осталось для гражданских найти хороший повод / Коллаж "Сегодня"

Беларусь ввела режим чрезвычайной ситуации в двух селах приграничной с Украиной Белгородской области. Это, по мнению наблюдателей, может быть подготовкой к вторжению белорусских войск на нашу территорию.

Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на своем телеграм-канале.

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Что известно

Согласно заявлению Гладкова, произошло ЧП – снаряд разорвался в селе, есть пострадавшие. Поэтому для безопасности жителей Журавлевки и Нехотеевки администрация Белгородского района вводит режим ЧС в этих двух селах.

Подробности о состоянии здоровья пострадавших чиновник пообещал сообщить чуть позднее. Однако пока выложил только фото разрушений.

Гладков уверяет, что на территорию Беларуси залетел снаряд со стороны Украины. При этом он ничего не заявляет относительно десятков ракет, которые с белорусской территории ежедневно запускаются по гражданским объектам в городах Украины.

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Обстановка