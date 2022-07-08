Доведеться мерзнути чи виїжджати. У Маріуполі окупанти створили нову загрозу для людей

У Маріуполі проблеми з опалювальним сезоном. Фото: Reuters
Російські окупанти не зможуть розпочати опалювальний сезон у захопленому Маріуполі. Місцевим жителям доведеться або замерзати, або виїжджати.
Про це повідомили у Маріупольській міській раді.
Подробиці
У Маріуполі майже всі котельні мають ушкодження. Деякі знищені повністю. Лише ремонт однієї котельні займає близько одного року. Зруйновано також 50-70% газових магістралей.
Для запуску "тепла" необхідна ще вода та велика кількість електроенергії. З цим у окупантів також проблеми.
Непідготовленість комунікацій призведе до постійних течій води. Місто заповнять "теплі калюжі".
У міськраді зазначили, що для того, щоб замінити труби великого діаметра, необхідно понад 1 млрд доларів. Не складно уявити, скільки коштуватиме відновлення всієї системи.
"Маріупольці вже починають розуміти, що "покращення" та обіцянки "все буде" – це байки та пропаганда. Якщо тепла не буде, а вже зрозуміло, що його не буде, маріупольці почнуть замерзати. Це при тому, що люди досі не можуть виїхати з міста через штучні перепони у вигляди фільтраційних таборів, які створили російські окупанти", – додали у міській раді.
У Маріуполі через окупантів великі проблеми
Ситуація у Маріуполі
- Російські окупанти захопили в Маріуполі два іноземні судна – ліберійської компанії Smarta Shipping і панамське Blue Star. Загарбники заявили, що тепер це "державна власність".
- Також повідомляли, що Росія перетворила Маріуполь на гетто, де без необхідної медичної допомоги та ліків помирають українці.
- Нещодавно на російському Першому каналі вийшов сюжет, в якому докладно розповідали, як окупанти крадуть українську продукцію з Маріупольського порту. Згідно з озвученою інформацією, спочатку загарбники мають намір вивезти український метал, а потім зерно.
- Окупанти почали ділити майно маріупольських підприємств, що вціліли під час обстрілів міста. Незабаром обладнання можуть вивезти на російські заводи, а решту розпиляти на брухт.
- Після окупації Маріуполя понад 10 тисяч мешканців міста потрапили до в'язниць так званої "ДНР", де їх утримують фактично у концтаборних умовах.
- У Маріуполі через окупаційні адміністрації розпочалося чергове збирання особистих даних жителів міста для відновлення житла, проте для цього потрібно, щоб відбувся "референдум".