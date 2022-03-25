З'явилися фото наслідків ракетного удару по інституту Каразіна у Харкові

Російські війська продовжують знищувати інфраструктури міста / Фото: Колаж: Сьогодні

Внаслідок ракетного обстрілу в Харкові було зруйновано будівлю факультету економіки Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна.

Фото наслідків у Telegram – канал опублікував радник міністра МВС Антон Геращенко.

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Зруйновані сходи у будівлі. Фото Telegram/Pravda_Gerashchenko

У зруйнованій російськими військовими будівлі інституту майже нічого не вціліло. Вибиті вікна, двері, зруйновані навчальні класи.

Фото Telegram/Pravda_Gerashchenko

Від ракетного удару двері вибило прямо в коридор Фото Telegram/Pravda_Gerashchenko

Після обстрілу в зруйнованих класах залишилися підручники, зламані парти. Цей корпус вже непридатний для навчання.

Фото Telegram/Pravda_Gerashchenko

Обстріли Харкова

24 березня окупанти обстріляли людей, які стояли у черзі за гуманітарною допомогою. Декілька людей отримали поранення.

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Російські окупанти зруйнували 972 будівлі у Харкові, із них 778 – це житлові будинки. Проте вже зараз у місті обговорюють, як відновлюватимуть Харків.

Також Росія обстріляла центр Харкова крилатими ракета "Калібр", випущеними з кораблів Чорноморського флоту РФ

Окупанти обстріляли ринок "Барабашово", внаслідок чого загинув один мирний житель.

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Загалом за час війни в Харківській області жертвами обстрілів з боку РФ стали 450 людей.

Наразі харків'яни не поспішають залишати своє місто. Вони пояснюють це тим, що у них залишилися родичі, а також, що у такий спосіб вони підтримують Харків.