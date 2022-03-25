Появились фото последствий ракетного удара по институту Каразина в Харькове

Российские войска продолжают уничтожать инфраструктур города / Фото: Коллаж: Сегодня

В результате ракетного обстрела в Харькове было разрушено здание факультета экономики Харьковского национального университета им. В.Н.Каразина.

Фото последствий в Telegram – канале опубликовал советник министра МВД Антон Геращенко.

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Разрушены лестницы в здании. Фото Telegram/Pravda_Gerashchenko

В разрушенном российскими военными здании института практически ничего не уцелело. Выбиты, окна, двери, учебные классы.

Фото Telegram/Pravda_Gerashchenko

От ракетного удара двери повыбивало прямо в коридор Фото Telegram/Pravda_Gerashchenko

После обстрела в разрушенных классах остались учебники, сломанные парты, этот корпус уже непригоден для обучения.

Фото Telegram/Pravda_Gerashchenko

Обстрелы Харькова

24 марта оккупанты обстреляли людей, которые стояли в очереди за гуманитарной помощью. Несколько человек получили ранения.

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Российские оккупанты разрушили 972 здания в Харькове, из них 778 – это жилые дома. Однако уже сейчас в городе обсуждают, как будут восстанавливать Харьков.

Также Россия обстреляла центр Харькова крылатыми ракета "Калибр", выпущенными с кораблей Черноморского флота РФ.

Оккупанты обстреляли рынок "Барабашово" в результате чего погиб один мирный житель.

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Всего за время войны в Харьковской области жертвами обстрелов со стороны РФ стали 450 человек.

В данный момент харьковчане не спешат покидать свой город, они объясняют это тем, что у них остались родственники, а также, что в таким способом они поддерживают Харьков.