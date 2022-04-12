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"Поки не можемо підтвердити": у Пентагоні відреагували на хіматаку в Маріуполі

Володимир Козир
12 квітня, 03:56
У відомстві уважно слідкуватимуть за діями окупантів

У Пентагоні поки не підтверджують застосування окупантами хімзброї в Маріуполі/Фото: Pixabay, Flickr/Tracey & Pierrick, колаж: "Сьогодні"

Пентагон не може підтвердити інформацію про те, що російські окупанти застосували хімічну зброю в Маріуполі. Там пообіцяли уважно стежити за ситуацією.

Про це CNN повідомив речник Пентагону Джон Кірбі.

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"Ці повідомлення, якщо вони правдиві, відображають занепокоєння, які ми мали щодо потенціалу Росії у використанні в Україні різноманітних засобів боротьби з масовими заворушеннями, включаючи сльозогінний газ, змішаний із хімічними речовинами", — зазначив Кірбі.

Речник Пентагону наголосив, що уважно стежитиме за ситуацією.

Ситуацію в Маріуполі

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