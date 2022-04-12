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"Пока не можем подтвердить": в Пентагоне отреагировали на химатаку в Мариуполе

Владимир Козырь
12 апреля, 03:56
В ведомстве будут внимательно следить за действиями оккупантов

В Пентагоне пока не подтверждают применение оккупантами химоружия в Мариуполе/Фото: Pixabay, Flickr/Tracey & Pierrick, коллаж: "Сегодня"

Пентагон не может подтвердить информацию о том, что российские оккупанты применили химическое оружие в Мариуполе. Там пообещали внимательно следить за ситуацией.

Об этом CNN сообщил спикер Пентагона Джон Кирби.

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"Эти сообщения, если они правдивы, отражают беспокойство, которое у нас было насчет потенциала России в использовании в Украине различных средств борьбы с массовыми беспорядками, включая слезоточивый газ, смешанный с химическими веществами", — отметил Кирби.

Спикер Пентагона подчеркнул, что будет внимательно следить за ситуацией.

Ситуацию в Мариуполе

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