Під Херсоном злетів у повітря арсенал окупантів (відео)

У Новій Каховці артилерія ЗСУ знищила склад боєприпасів окупантів / Фото: Колаж: Сьогодні

У Новій Каховці на Херсонщині сталася пожежа на складі з боєприпасами окупантів. Над містом з'явився чорний стовп диму, чути численні вибухи.

Відповідні фото та відео опублікував Telegram-канал "Х*евый Херсон".

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"За попередньою інформацією, у Новій Каховці було влучання у склад рашистських боєприпасів", – йдеться у повідомленні.

ЗСУ вже за 10 кілометрів від Херсона

Збройні сили України підходять до Херсона. Вони вже за 10 кілометрів від міста. І обіцяють незабаром звільнити окуповані росіянами території.

У Мережі з'явилося відеозвернення українського військового до жителів Херсона:

"Ми вже близько, 10 кілометрів від Херсона, тому чекайте на нас, друзі, ми обов'язково будемо. Тримайтеся, все буде Україна", – сказав він.

Увечері 13 червня стало відомо, що українські військові просунули лінію фронту в Запорізькій області на 5-10 км. Отже, українські захисники йдуть у напрямку Херсона, вибиваючи російських окупантів. Крім того, суттєво зменшилась і чисельність живої сили противника.

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Раніше військовий експерт Олег Жданов назвав причини швидкого захоплення Херсона.

За словами Жданова, для визволення Херсона українським військам не треба штурмувати місто "в лоб" – досить взяти окупантів у півкільце та притиснути до Дніпра.