Под Херсоном взлетел на воздух арсенал оккупантов (видео)

В Новой Каховке артиллерия ВСУ уничтожила склад боеприпасов оккупантов / Фото: Коллаж: Сегодня

В Новой Каховке Херсонской области произошел пожар на складе с боеприпасами оккупантов. Над городом появился черный столб дыма, слышны многочисленные взрывы.

Соответствующие фото и видео опубликовал Telegram-канал "Х*евый Херсон".

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"По предварительной информации, в Новой Каховке было попадание по складу рашистских боеприпасов", – говорится в сообщении.

ВСУ уже в 10 километрах от Херсона

Вооруженные силы Украины подходят к Херсону. Они уже в 10 километрах от города. И обещают скоро освободить оккупированные россиянами территории.

В Сети появилось видеообращение украинского военного к жителям Херсона:

"Мы уже близко, 10 километров от Херсона, поэтому ждите нас, друзья, мы обязательно будем. Держитесь, все будет Украина", – сказал он.

Вечером 13 июня стало известно, что украинские военные продвинули линию фронта в Запорожской области на 5-10 км. Таким образом, украинские защитники идут в направлении Херсона, выбивая российских оккупантов. Кроме того, существенно уменьшилась и численность живой силы противника.

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Ранее военный эксперт Олег Жданов назвал причины быстрого захвата Херсона.

По словам Жданова, для освобождения Херсона украинским войскам не нужно штурмовать город "в лоб" – достаточно взять оккупантов в полукольцо и прижать к Днепру.