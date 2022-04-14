Майже 20 тисяч солдатів. Генштаб назвав втрати РФ на 14 квітня

Окупанти зазнають великих втрат в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"
Українські військові від початку вторгнення РФ знищили 753 танки. Також ЗСУ ліквідували близько 19 900 російських військових.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 14.04 орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 19 900 осіб;
- танків ‒ 753 од.;
- бойових броньованих машин ‒ 1968 од.;
- артилерійських систем – 366 од.;
- РСЗВ – 122 од.;
- засобів ППО – 64 од.;
- літаків – 160 од.;
- вертольотів – 144 од.;
- автомобільної техніки – 1437 од.;
- кораблі/катери – 7 од.;
- цистерн з ПММ – 76;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 134;
- спеціальної техніки – 25;
- пускових установок ОТРК/ТРК – 4.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
"Там повний пи*дець": окупанти відмовляються воювати в Україні
Служба безпеки України перехопила чергову розмову російських військових, в якій окупант розповідає, як рашисти страждають від наших захисників. Про це повідомляє пресслужба СБУ у Telegram.
"Вчера колонна шла обратно, 10 км отсюда… "Тигра" так расху*рили, что типы с "Тигра" на 4 метра повыскакивали из этой машины, нах*й. Переломы открытые, пи*дец, там смотреть невозможно было..." – кажуть окупанти.
До того ж, підрозділи збройних сил Росії, які планували відправити на ротацію в Україну, відмовляються виконувати такі накази.
"По рассказам пацанов, которые с нашим начальником в Брянской области, то они говорят, что там полный пи*дец. Там все отказываются ехать, не хотят ехать… На них заводят документы и увольняют", – розповідає загарбник.
Він скаржиться, що командування не дбає про солдатів "…наш начальник почувствовал себя героем и на передок отправляет, бл*дь, пацанов на УАЗиках. На личный состав ему пох*й".