Майже 20 тисяч солдатів. Генштаб назвав втрати РФ на 14 квітня

Окупанти зазнають великих втрат в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

Українські військові від початку вторгнення РФ знищили 753 танки. Також ЗСУ ліквідували близько 19 900 російських військових.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

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Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 14.04 орієнтовно становлять:

особового складу – близько 19 900 осіб;

танків ‒ 753 од.;

бойових броньованих машин ‒ 1968 од.;

артилерійських систем – 366 од.;

РСЗВ – 122 од.;

засобів ППО – 64 од.;

літаків – 160 од.;

вертольотів – 144 од.;

автомобільної техніки – 1437 од.;

кораблі/катери – 7 од.;

цистерн з ПММ – 76;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 134;

спеціальної техніки – 25;

пускових установок ОТРК/ТРК – 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

"Там повний пи*дець": окупанти відмовляються воювати в Україні

Служба безпеки України перехопила чергову розмову російських військових, в якій окупант розповідає, як рашисти страждають від наших захисників. Про це повідомляє пресслужба СБУ у Telegram.

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"Вчера колонна шла обратно, 10 км отсюда… "Тигра" так расху*рили, что типы с "Тигра" на 4 метра повыскакивали из этой машины, нах*й. Переломы открытые, пи*дец, там смотреть невозможно было..." – кажуть окупанти.