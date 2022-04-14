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Майже 20 тисяч солдатів. Генштаб назвав втрати РФ на 14 квітня

Софія Ковнір
14 квітня, 11:24
Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій

Окупанти зазнають великих втрат в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

Українські військові від початку вторгнення РФ знищили 753 танки. Також ЗСУ ліквідували близько 19 900 російських військових.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

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Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 14.04 орієнтовно становлять:

  • особового складу – близько 19 900 осіб;
  • танків ‒ 753 од.;
  • бойових броньованих машин ‒ 1968 од.;
  • артилерійських систем – 366 од.;
  • РСЗВ – 122 од.;
  • засобів ППО – 64 од.;
  • літаків – 160 од.;
  • вертольотів – 144 од.;
  • автомобільної техніки – 1437 од.;
  • кораблі/катери – 7 од.;
  • цистерн з ПММ – 76;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 134;
  • спеціальної техніки – 25;
  • пускових установок ОТРК/ТРК – 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

"Там повний пи*дець": окупанти відмовляються воювати в Україні

Служба безпеки України перехопила чергову розмову російських військових, в якій окупант розповідає, як рашисти страждають від наших захисників. Про це повідомляє пресслужба СБУ у Telegram.

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"Вчера колонна шла обратно, 10 км отсюда… "Тигра" так расху*рили, что типы с "Тигра" на 4 метра повыскакивали из этой машины, нах*й. Переломы открытые, пи*дец, там смотреть невозможно было..." – кажуть окупанти.

До того ж, підрозділи збройних сил Росії, які планували відправити на ротацію в Україну, відмовляються виконувати такі накази.

"По рассказам пацанов, которые с нашим начальником в Брянской области, то они говорят, что там полный пи*дец. Там все отказываются ехать, не хотят ехать… На них заводят документы и увольняют", – розповідає загарбник.

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Він скаржиться, що командування не дбає про солдатів "…наш начальник почувствовал себя героем и на передок отправляет, бл*дь, пацанов на УАЗиках. На личный состав ему пох*й".

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