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Почти 20 тысяч солдат. Генштаб назвал потери РФ на 14 апреля

София Ковнир
14 апреля, 11:24
Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий

Оккупанты несут большие потери в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

Украинские военные с начала вторжения РФ уничтожили 753 танков. Также ВСУ ликвидировали около 19 900 российских военных.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

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Общие боевые потери противника с 24.02 по 14.04 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 19 900 человек,
  • танков ‒ 753 ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 1 968 ед,
  • артиллерийских систем – 366 ед,
  • РСЗО – 122 ед,
  • средства ПВО – 64 ед,
  • самолетов – 160 ед,
  • вертолетов – 144 ед,
  • автомобильной техники – 1 437 ед,
  • корабли/катера – 7 ед,
  • цистерн с ГСМ – 76,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 134,
  • специальной техники – 25,
  • пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

"Там полный пи*дец": оккупанты отказываются воевать в Украине

Служба безопасности Украины перехватила очередной разговор российских военных, в котором оккупант рассказывает, как рашисты страдают от наших защитников. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Telegram.

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"Вчера колонна шла обратно, 10 км отсюда… "Тигра" так расху*рили, что типы с "Тигра" на 4 метра повыскакивали с этой машины, нах*й. Переломы открытые, пи*дец, там смотреть невозможно было..." – говорят оккупанты.

К тому же подразделения вооруженных сил России, которые планировали отправить на ротацию в Украину, отказываются выполнять такие приказы.

"По рассказам пацанов, которые с нашим начальником в Брянской области, то они говорят, что там полный пи*дец. Там все отказываются ехать, не хотят ехать… На них заводят документы и увольняют", – рассказывает захватчик.

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Он жалуется, что командование не заботится о солдатах "…наш начальник почувствовал себя героем и на передок отправляет, бл*ть, пацанов на УАЗиках. На личный состав ему пох*й".

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