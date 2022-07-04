"Відправили нас як м'ясо, пішли вони..." Окупанти відмовляються воювати в Україні – перехоплення

Військові РФ хочуть втекти з України. Фото: колаж "Сьогодні"

Російські окупанти відмовляються воювати в Україні та хочуть додому. Деякі військові РФ навіть просять близьких звертатися у прокуратуру.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

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У перехопленій розмові окупант, який хоче повернутись з війни, просить маму звертатися у прокуратуру через неможливість отримати відповідні документи. Також розповідає, як їхній підрозділ виходив з оточення:

"Ми з оточення вийшли. Всю ніч пішки йшли. Один підірвався на гранаті. Поранений поїхав. Один вперед пішов. Мене не зачепило, а його зачепило. Ми з оточення вийшли. Більше я нікуди не піду. Пішли вони на… (до біса). Відправили нас як м’ясо", – каже російський військовий.

Рашист однозначно коментує свої наміри:

"Зараз мій начальник поїде до них і скаже, що такий їде додому і все, на… (начхати)".

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Російські військові відмовляються воювати

Раніше ми писали, що Головне управління розвідки перехопило розмову, в якій окупант розповідає матері, що в його підрозділ багато військових хочуть звільнитися з армії.