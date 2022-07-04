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"Відправили нас як м'ясо, пішли вони..." Окупанти відмовляються воювати в Україні – перехоплення

Софія Ковнір
4 липня, 16:01
Деякі російські військові навіть просять близьких звертатися у прокуратуру

Військові РФ хочуть втекти з України. Фото: колаж "Сьогодні"

Російські окупанти відмовляються воювати в Україні та хочуть додому. Деякі військові РФ навіть просять близьких звертатися у прокуратуру.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

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У перехопленій розмові окупант, який хоче повернутись з війни, просить маму звертатися у прокуратуру через неможливість отримати відповідні документи. Також розповідає, як їхній підрозділ виходив з оточення:

"Ми з оточення вийшли. Всю ніч пішки йшли. Один підірвався на гранаті. Поранений поїхав. Один вперед пішов. Мене не зачепило, а його зачепило. Ми з оточення вийшли. Більше я нікуди не піду. Пішли вони на… (до біса). Відправили нас як м’ясо", – каже російський військовий.

Рашист однозначно коментує свої наміри:

"Зараз мій начальник поїде до них і скаже, що такий їде додому і все, на… (начхати)".

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Російські військові відмовляються воювати

  • Моряки каспійської флотилії Росії відмовляються виконувати бойові завдання. Причина – аварійний стан кораблів. Окупанти таємно написали колективні листи Володимиру Путіну та Сергію Шойгу.
  • В одному з перехоплень російський військовий поскаржився, що командування вважає його витратним матеріалом.
  • Командири різних рівнів 3 мотострілецької дивізії 20 загальновійськової армії Західного військового округу відмовляються від участі у бойових діях. Окрім того, військовослужбовці масово пишуть рапорти на звільнення. Особовий склад 2-х батальйонно-тактичних груп 4 військової бази 58 загальновійськової армії Південного військового округу відмовилися брати участь у бойових діях на території України.
  • Підрозділи збройних сил Росії, які планували відправити на ротацію до України, відмовляються виконувати такі накази.
  • Трохи раніше батьки російських злочинців у формі були сміливішими і вселяли своїм дітям, що ті мають розглядати війну в Україні як шанс розбагатіти. Вони називають своїх синів "спонсорами" та закликають їх займатися мародерством на повну.
  • Ще один перехоплення телефонної розмови свідчить про те, що російські окупанти, що воюють в Україні, озлоблені на своїх командирів і готові скаржитися на них до військової прокуратури РФ.

Раніше ми писали, що Головне управління розвідки перехопило розмову, в якій окупант розповідає матері, що в його підрозділ багато військових хочуть звільнитися з армії.