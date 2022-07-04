"Отправили нас как мясо, пошли они..." Оккупанты отказываются воевать в Украине – перехват

Военные РФ хотят убежать из Украины. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты отказываются воевать в Украине и хотят домой. Некоторые военные РФ даже просят близких обращаться в прокуратуру.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

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В перехваченном разговоре оккупант, который хочет вернуться с войны, просит маму обращаться в прокуратуру из-за невозможности получить соответствующие документы. Также рассказывает, как их подразделение выходило из окружения:

"Мы из окружения вышли. Всю ночь пешком шли. Один взорвался на гранате. Раненый уехал. Один вперед пошел. Меня не задело, а его задело. Мы из окружения вышли. Больше я никуда не уйду. Пошли они на… (к черту). Отправили нас как мясо", – говорит российский военный.

Рашист однозначно комментирует свои намерения:

"Сейчас мой начальник поедет к ним и скажет, что такой едет домой и все на… (плевать)".

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Российские военные отказываются воевать

Ранее мы писали, что Главное управление разведки перехватило разговор, в котором оккупант рассказывает матери, что в его подразделение многие военные хотят уволиться из армии.