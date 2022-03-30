ООН назвала шокуючу кількість українок, зґвалтованих під час війни

ООН вже порушує питання, як допомогти жертвам насильства / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

В ООН починають висловлювати "сильне занепокоєння" кількістю фактів сексуального насильства , з яким зіткнулися громадяни України під час війни. Причому ці факти відбуваються як у самій Україні, так і за її межами.

Про це повідомляє британське видання The Guardian з посиланням на доповідь глави Фонду ООН у сфері народонаселення Наталії Канем.

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Що відомо

Свіжих даних щодо сексуального насильства над українками Фонд поки що немає. Проте, як повідомляється, останні дослідження показали – понад 20% жінок з числа біженців та внутрішньо переміщених осіб кажуть, що зазнавали сексуального насильства.

"І я можу посперечатися, що це занижені дані, тому що навколо цієї проблеми так багато стигми", – додала Канем, зазначивши, що майже половина всіх вагітностей у світі незаплановані. Проблема ще в тому, що внаслідок воєнних дій неможливо надати жінкам необхідні послуги, як-от контрацепції.

Джулія Валлезе, регіональний директор Фонду зі Східної Європи, сказала, що хоча ООН не змогла провести незалежну перевірку повідомлень про згвалтування та сексуальне насильство в Україні, це не обов'язково означає, що цього не було.

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"Ми дуже добре знаємо, що конфлікти у всьому світі супроводжуються сексуальним насильством. І ми повинні дуже, дуже чітко розуміти, що кожен випадок зґвалтування — це занадто багато, навіть якщо їхнє кількісне визначення може бути утруднене", – зауважила Валлезе.

Перші зафіксовані факти