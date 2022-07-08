Окупанти заздрять навіть шкарпеткам українських військових — перехоплення СБУ

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Окупанти "полюють" за шкарпетками, які видають воїнам ЗСУ. Про це зізнався контрактник ЗС РФ, який розмовляв зі своєю дружиною. Чергову перехоплену телефонну розмову виклала СБУ.

"У мене дох**ща українських шкарпеток, і я розумію ... які вони пиз*аті. Наші статутні шкарпетки… ними я не знаю що… підлогу мити. Розумієш: ми з тобою купували трекінгові шкарпетки по 400 рублів, по 600 рублів… ось у них такі видають", — каже окупант.

Він вихваляється американським камуфляжем, який теж поцупив в українців. При цьому він запевняє, що справа не у виробнику. Не менш якісне і те, що виробляється для війська в Україні.

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"Та навіть не брати те, що їм поставляють, взяти те, що їхня промисловість шиє. Взяти їх рюкзаки, їх шолом. Ну, це реально рівень. Просто я не знаю, чому саме так".

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Окупант з підрозділу, який нещодавно записав відкрите відеозвернення до командування про порушення в окупаційній армії, розповів дружині про наслідки їхнього вчинку. Він повідомив, що тепер їхню роту бунтівників не відпускають на ротацію, а деякі росіяни не витримують і самі собі прострілюють ноги.

Російські окупанти відмовляються воювати в Україні та хочуть додому. Деякі військові РФ навіть просять близьких звертатися до прокуратури.

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Також вони все частіше говорять про дезертирство у своїй армії. Дійшло до того, що один із батальйонів взяв у полон свого комбата, щоб той не втік із передової.