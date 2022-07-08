Оккупанты завидуют даже носкам украинских военных — перехват СБУ

Россияне в шоке от качества носков украинских военных / Фото: Коллаж: Сегодня

Оккупанты "охотятся" за носками, которые выдают воинам ВСУ. Об этом признался разговаривавший со своей женой контрактник ВС РФ. Очередной перехваченный телефонный разговор выложила СБУ.

"У меня дох**ща украинских носков, и я понимаю... какие они пиз*атые. Наши уставные носки… ими я не знаю что… пол мыть. Понимаешь: мы с тобой покупали трекинговые носки по 400 рублей, по 600 рублей… вот у них такие выдают", – говорит захватчик.

Он хвастается американским камуфляжем, который тоже украл у украинцев. При этом он уверяет, что дело не в изготовителе. Не менее качественное и то, что производится для войск в Украине.

Реклама

"Да даже не брать то, что им поставляют, взять то, что их промышленность шьет. Взять их рюкзаки, их шлем. Ну это реально уровень. Я просто не знаю, почему именно так".

Предварительные перехваты

Оккупант из подразделения, недавно записавший открытое видеообращение в командование о нарушении в оккупационной армии, рассказал жене о последствиях их поступка. Он сообщил, что теперь их роту мятежников не отпускают на ротацию, а некоторые россияне не выдерживают и сами простреливают ноги.

Российские оккупанты отказываются воевать в Украине и хотят домой. Некоторые военные РФ даже просят близких обращаться в прокуратуру.

Реклама

Также они все чаще говорят о дезертирстве в своей армии. Дошло до того, что один из батальонов взял в плен своего комбата, чтобы тот не сбежал из передовой.