Жданов развенчал миф о "бесконечных" резервах РФ

Военный эксперт рассказал, сколько еще военных есть у России

Жданов рассказал, сколько резервов есть у россиян / Фото: Коллаж: Сегодня

Военные резервы Российской Федерации истощены. То, что у нее очень много вооружения и людей, готовых воевать, — это миф. Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов на своем YouTube-канале.

"Россия не может воспользоваться всеми своими 140 млн населения. У них оперативный резерв — 2 млн человек. Это те, кого не надо учить, а достаточно переодеть и поставить в строй. Они его уже весь перелопатили. И все, кто согласился ехать в Украину, уже здесь. Они либо в составе частных компаний, либо контрактники. Дальше остается еще 17 млн мобилизационного резерва. Насчет вооружения — они столкнулись с проблемой даже наличия автоматов. А техника, которая на хранении, не дожила до следующей войны. Там металлолом, который требует капитального ремонта. Для этого нужна производственная база", — рассказал он, отметив, что с ремонтной базой у России большие проблемы.

По словам эксперта, Украине нужно лишь дождаться поставок западного оружия и обученных работе с ним наших военных.

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"Поэтому вот такая ситуация сложилась. Нужно переждать, продержаться, перетерпеть до прихода вооружения и личного состава, обученного на этом новом западном вооружении", — сказал он.

Оккупантам нечем воевать

Ранее Жданов рассказал, что очень скоро российские войска в Украине ощутят острую нехватку боеприпасов. Причина в том, что ВСУ при помощи западных вооружений планомерно уничтожает их склады.

Также Жданов заявил, что Российская Федерация даже теми войсками, которые имеет на Луганском и Донецком направлениях, не может начать полноценное наступление с такой силой, как это было в Северодонецке и Лисичанске.

В Херсонской области идет последовательное уничтожение врага в тылу. В частности, там взорвали российский склад боеприпасов. Об этом рассказал советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань.