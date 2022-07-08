Солдатів РФ навіть після "самострілу" повертають в окопи – перехоплення ГУР

Бунтівників жорстоко карають, не звертаючи уваги навіть на суїцидників

Окупантів тримають в окопах навіть після спроб застрелитися. / Фото: Колаж: Сьогодні

Окупант з підрозділу, який нещодавно записав відкрите відеозвернення до командування про порушення в окупаційній армії, розповідає дружині про наслідки їхнього вчинку. Він повідомив, що тепер їхню роту бунтівників не відпускають на ротацію, а деякі росіяни не витримують і самі собі прострілюють ноги.

Про це повідомляє головне управління розвідки Міноборони.

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За словами окупанта, "самострільника" не відпустили додому після його вчинку.

"У нас тут "самострільник" ногу собі прострілив. Командири наші – суки просто. Хлопець, який собі вистрілив у ногу, ти його на відео бачила. Це той, що говорив "я суіцидник, перебуваю на психіатричному обліку". Його назад повернули. Ваня вчора ходив у штаб, щоб його відпустили. Сказали, а, це ті, які на відео були? В останню чергу! Це та рота, що бунтувала? В останню чергу поїдете", – говорить загарбник.

Дружина розповідає, що в мережу виклали звернення 109 полку, 4 батальйону. І це вже п’яте відео рашистів, які не хочуть воювати.

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Перехоплення розмов окупантів

Російські окупанти відмовляються воювати в Україні та хочуть додому. Деякі військові РФ навіть просять близьких звертатися у прокуратуру.

Російські військові все частіше говорять про дезертирство у своїй армії. Дійшло до того, що один з батальйонів взяв у полон свого комбата, щоб той не втік з передової.

СБУ перехопила одну з найжорстокіших розмов окупантів. Вони вихваляються рідним, як вбивають українців. В Україні вони втілюють свої хворі фантазії, а війну називають "вечериночкою".