Окупанти завезли до Маріуполя "зомбі-телевізори"

У Маріуполі окупанти встановили екрани, з яких ллють свою пропаганду / Фото: Колаж: Сьогодні

В окупованому Маріуполі росіяни запустили масовану пропаганду. Вони розставили по місту великі екрани, де показують ролики про нібито "покращення життя" жителів зруйнованого російськими військами міста. Про це розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі.

За його словами, екрани встановили у місцях, де видають воду та гуманітарну допомогу або оформлюють якісь "документи".

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"Окупаційна влада активно приступила до покращення життя маріупольців. Не стільки в реальності, скільки в переконанні. Вчора окупанти запустили три мобільні пропагандаавто та додатково встановили 12 телевізорів діагоналлю 75 дюймів по всіх місцях масового скупчення людей — пунктів видачі гуманітарки, пунктах оформлення різних паперів та місць доступу до води. Де без зупинки крутить пропагандистське лайно про покращення життя.

Практика "немає чим годувати, годуй брехнею" набирає обертів. Цинізм вищого ступеня", — написав він.

Фільтраційний штаб

Окупанти відкрили ще один фільтраційний пункт в Маріуполі. Він розташований у приміщенні "Метро". Особливий цинізм від окупантів проявляється в тому, що гуманітарну допомогу та фільтраційний штаб розмістили в одному місці.

Фільтрацію разом з ФСБ знов здійснюють окупанти з рядів "державних волонтерів".

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Також окупанти проводять евакуацію мирного населення. При посадці в автобуси вони повідомляють мешканцям міста, що їх повезуть до села Безіменне Новоазовського району, де розміщується фільтраційний табір, а потім відправлять до Росії. До викрадених людей у Росії ставляться як до робочої сили, не поважаючи їхнє право вибору.

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