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Авіаудари по Сєвєродонецьку та ракети над Хмельниччиною: головне про атаки РФ за ніч

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26 травня, 08:48
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Найскладнішою залишається ситуація на Донбасі
Росія продовжує аткувати українські міста.
Росія продовжує аткувати українські міста. / Фото: Колаж: Сьогодні

Найгарячішою залишається ситуація на Донбасі, де окупанти намагаються захопити Сєвєродонецьк в Луганській області та рівняють з землею Мар'їнку в Донецькій області. Крім того, в багатьох областях вночі була повітряна тривога, під час якої ППО збивали російські ракети. Від обстрілів ворога вночі постраждала і Дніпропетровщина.

Сайт "Сьогодні" зібрав головне, що відомо про атаки РФ за ніч по всій Україні.

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Дніпропетровська область

Ніч більш-менш минула спокійно. Проте у Криворізькому районі знову стріляли. Опівночі ворог ударив з артилерії по Апостолівській громаді. Людей не зачепило.

Луганська область

Троє загиблих у Лисичанську та передмісті, обстріляний центр гуманітарної допомоги, у Сєвєродонецьку, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Потужний та довготривалий артилерійський удар росіяни нанесли по Лисичанську.

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Ворог намагався штурмувати нашу оборону поблизу Устинівки і в той же час артилерією нищив це село та розташоване поряд місто Лисичанськ. Як наслідок, двоє загиблих в Устинівці та один – в самому Лисичанську. Зафіксоване потрапляння снаряду в центр надання гуманітарної допомоги, пошкоджено волонтерський автомобіль, якій доставляв їжу на Луганщину.

Серед руйнувань – 11 багатоповерхівок та будівля підприємства "Імпульс" в Сєвєродонецьку, вісім багатоповерхівок та приватних будинків, будинок культури і ЦНАП в Лисичанську, чотири будинки в Привіллі, по два – в Новодружеську та Гірському.

Це все міста, різної площі та з різною кількістю населення, але міста. В селах и селищах пошкоджень житлового фонду в рази більше. Сєвєродонецьк і Новозванівка минулої доби витримали декілька авіаційних ударів. Зараз ворог намагається закріпитися в районі Сєверодонецька.

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Наслідки обстрілу. Фото: Сергій Гайдай

Донецька область

Мар’їнська громада – одна з найбільш постраждалих від російського вторгнення. Росіяни рівняють з землею міста і села.

Пізно ввечері 25 травня голова Донецької ОВА Павло Кириленко опублікував фото Мар'їнки, охопленої вогнем.

"Так зараз виглядаєте Мар'їнка. Палає, але тримається", – написав він.

Мар'їнка 25 травня. Фото: Павло Кириленко

Одеська область

Ніч у Одесі та області пройшла спокійно. Протягом цього часу обстрілів не зафіксовано.

Речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук зазначив, що оккупанти заявляють про "зернові гуманітарні коридори", тягнуть до Зміїного український катер – очікуй провокацій.

Черкаська область

Як повідомив голова ОВА Ігор Табурець, під час вечірньої затяжної тривоги жителі Умані чули вбибух. Однак він не був пов'язаний ані з роботою ППО, ані з ракетними обстрілами.

"Інцидент трапився у дворі одного з будинків. За попередньою інформацією, потерпілих немає. На місці працюють правоохоронці та рятувальники. Подробиці будуть згодом", – написав Табурець.

Хмельницька область

25 травня ввечері, під час повітряної тривоги, сили протиповітряної оборони України збили ворожу ракету.

"Уламки впали в полі. Жертв та руйнувань немає", – повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.

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