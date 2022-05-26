Оккупанты завезли в Мариуполь "зомби-телевизоры"

В Мариуполе оккупанты установили экраны, с которых льют свою пропаганду / Фото: Коллаж: Сегодня

В оккупированном Мариуполе россияне запустили массированную пропаганду. Они расставили по городу большие экраны, где показывают ролики о якобы "улучшении жизни" жителей разрушенного российскими войсками города. Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.

По его словам, экраны установили в местах, где выдают воду и гуманитарную помощь или оформляют "документы".

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"Оккупационные власти активно приступили к улучшению жизни мариупольцев. Не столько в реальности, сколько в убеждении. Вчера оккупанты запустили три мобильных пропаганда-авто и дополнительно установили 12 телевизоров диагональю 75 дюймов по всем местам массового скопления людей — пунктов выдачи гуманитарки, пунктов доступа к воде. Где без остановки крутят пропагандистское дерьмо об улучшении жизни.

Практика "нечем кормить, корми ложью" набирает обороты. Цинизм высшей степени", – написал он.

Фильтрационный штаб

Оккупанты открыли еще один фильтрационный пункт в Мариуполе. Он расположен в помещении "Метро". Особый цинизм от оккупантов проявляется в том, что гуманитарную помощь и фильтрационный штаб разместили в одном месте.

Фильтрацию вместе с ФСБ снова осуществляют оккупанты из рядов "государственных волонтеров".

Также оккупанты проводят эвакуацию мирного населения. При посадке в автобусы они сообщают жителям города, что их повезут в село Безыменное Новоазовского района, где размещается фильтрационный лагерь, а затем отправят в Россию. К похищенным людям в России относятся как к рабочей силе, не уважая их право выбора.

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