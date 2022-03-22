Кім розповів про нові обстріли Миколаєва з боку агресора

Кім повідомив про обстріл Миколаєва / Фото: Колаж: Сьогодні
Вночі 22 березня російські окупанти випустили по Миколаєву три снаряди. На щастя, жертв та постраждалих немає.
Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.
Попри обстріл, у місті готуються до запуску бізнесу.
"Сільському господарству необхідна реалізація, працюємо над цим. Також працюємо над відновленням логістичних ланцюжків. Бізнес треба запускати", – написав він.
Також у Миколаєві спростять процедуру постачання гуманітарної допомоги. Влада хоче скасувати листи від ОВА для отримання допомоги.
"Є централізовані поставки, є те, що везуть волонтери. Наразі процедура буде спрощена. Працюємо", – додав Кім.
Ситуація у Миколаївській області
- У Миколаївській області українські десантники визволили село від російських окупантів. Наші підрозділи оточили село з флангів, провели короткий бій, внаслідок якого сили противника було знищено.
- Кім попросив жителів області допомагати у збиранні трупів російських військових. Він зазначив, що окупанти своїх загиблих військових не забирають з наших територій – потім це завадить посівній.
- У Миколаївській області російські окупанти підло вдарили ракетами по сплячих солдатах. У ДСНС підтвердили загибель 50 людей. Крім того, щонайменше 57 службовців бригади дістали поранення та перебувають у трьох окремих лікарнях.