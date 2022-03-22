Ким рассказал о новых обстрелах Николаева со стороны агрессора

Ким сообщил об обстрелах Николаева / Фото: Коллаж: Сегодня

Ночью 22 марта российские оккупанты выпустили по Николаеву три снаряда. К счастью, жертв и пострадавших нет.

Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

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Несмотря на обстрелы, в городе готовятся к запуску бизнеса.

"Сельскому хозяйству необходима реализация, работаем над этим. Также работаем над восстановлением логистических цепочек. Бизнес нужно запускать", – написал он.

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Также в Николаеве упростят процедуру поставок гуманитарной помощи. Власти хотят отменить письма от ОВА для получения помощи.

"Есть централизованные поставки, есть то, что везут волонтеры. Сейчас процедура будет упрощена. Работаем", – добавил Ким.

Ситуация в Николаевской области