Окупанти у Маріуполі змусять дітей співати гімн РФ на камеру

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Окупаційна влада у Маріуполі дала вказівку вчителям, робітникам дитячих центрів та дитячих садків, роботу яких вже запустили, до "дня Росії", 12 червня, забезпечити відеозапис співу дітьми гімну Росії та "молодих республік". За відмову погрожують розправою. Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі.

За його інформацією, відеозаписи масово поширюватимуться на підтвердження "радості приходу Росії" флешмобом "ми чекали 8 років". У разі відмови від виконання вчителям погрожують арештом та виключенням зі списків на отримання гуманітарної допомоги їхнім родинам.

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"Примус дітей до пропаганди – які ще межі нацизму вигадають росіяни в Маріуполі заради картинки?" — пише Андрющенко.

Вербування та катування українців

Раніше Андрющенко повідомив, що окупанти РФ у Маріуполі вербують місцевих жителів для роботи в колишніх місцях покарань, де облаштовані тортури.

"Абоненти окупаційного мобільного оператора "Фенікс" у Маріуполі в останні дні отримають розсилку від так званого "мінюста ДНР". Окупанти вербують робітників у концентраційні фільтраційні табори", — написав він.

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